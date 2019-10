Alors que Laeticia Hallyday a renoncé à faire appel, laissant la justice française trancher dans la succession du Taulier, les négociations peuvent reprendre avec Laura Smet et David Hallyday. D’après RTL, le partage ne va pas être simple, même si chacun y met de la bonne volonté.

Laeticia Hallyday a annoncé sur Instagram avoir «choisi la paix» dans le dossier de succession qui l’oppose à Laura Smet et David Hallyday. Les tractations entre leurs avocats respectifs vont donc pouvoir reprendre. Mais comme le relaye RTL, tout ne va pas être si simple.

En cause, les actifs et surtout passifs laissés par le Taulier. Si les héritiers de Johnny Hallyday vont se partager ses biens, ils vont également recevoir ses dettes. Et d’après la station de radio, qui cite «des sources proches de la famille», elles se situeraient entre 10 et 34 millions d’euros.

Autre point épineux: tout ce qui touche à l’œuvre laissée par Johnny Hallyday, dont les royalties, son droit moral et son image, et aussi le trust américain sur lequel se trouve une partie de la fortune du chanteur et auquel Laeticia Hallyday n'a jusque-là pas voulu donner accès à Laura Smet et David Hallyday.

Seul partage facile dans la succession de Johnny Hallyday : ses biens matériels, comme ses maisons.

La suite au prochain numéro donc.

Cover Media