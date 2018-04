Le producteur américain Harvey Weinstein, accusé par des dizaines de femmes d'abus sexuels, pense qu'Hollywood finira par lui pardonner ses écarts. C'est l'avis exprimé par le présentateur de télévision britannique Piers Morgan dans un magazine à paraître jeudi.

Longtemps à la tête d'une des plus influentes sociétés de production américaines, Harvey Weinstein doit faire face aux accusations de plus de 70 femmes pour des faits de harcèlement sexuel et dans certains cas de viol. Le producteur affirme que toutes les relations qu'il a eues étaient consenties.

Piers Morgan a déclaré au magazine GQ qu'il avait rencontré Weinstein pendant une heure l'an passé dans une clinique de l'Arizona où ce dernier suit un traitement. Le journaliste explique qu'il n'est pas surpris par certaines accusations qui ont été formulées contre le producteur.

«C'est le même système depuis qu'Hollywood existe. C'est une fosse d'aisance morale depuis les années 20. Quant à l'idée que Harvey Weinstein est le seul méchant ? Ne me faites pas rire», déclare le journaliste. «Regardez Mel Gibson: Harvey pense qu'au bout du compte Hollywood lui pardonnera», ajoute-t-il.

Mel Gibson était devenu un paria à Hollywood pour avoir tenu des propos antisémites et racistes en 2006. Après une longue traversée du désert, l'acteur a retrouvé le haut de l'affiche avec la comédie «Daddy's Home 2» l'an passé et a été nommé comme meilleur réalisateur pour son film «Hacksaw Ridge».

Dans un communiqué, Harvey Weinstein est venu contredire les affirmations de Piers Morgan. «J'ai un immense respect pour Piers Morgan et je l'apprécie. Lors de notre conversation, qui a eu lieu en 2017, la seule idée que je lui ai fait passer était que je me consacrerai désormais et à l'avenir à ma famille», a-t-il écrit. (ats/nxp)