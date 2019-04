Whoopi Goldberg a de nouveau fait un passage à l'hôpital. Elle avait déjà été contrainte de s'absenter de son talk-show «The View» après une semaine de lutte contre une pneumonie qui avait touché ses deux poumons, ainsi qu'une septicémie, une complication potentiellement mortelle due à une infection.

Après plusieurs jours de convalescence, l'actrice de «Ghost» a progressivement repris son rôle de chroniqueuse à la télévision le mois dernier, mais a dû rater un autre enregistrement de la série jeudi dernier, victime d'un autre souci de santé.

Donnant de ses nouvelles lors de l'épisode de «The View» de ce lundi, elle a déclaré: «Je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup, beaucoup mieux. J'ai eu un virus pendant 24 heures, qui m’a ramenée à l’hôpital la semaine dernière, c'est pourquoi je ne vous ai pas vus jeudi. Mais le virus n'a fait que passer. Il est parti. Je semble bien me porter. Je suis là!»

«C'est une mise en garde pour nous tous»

L'actrice de 63 ans avait abordé la gravité de sa double pneumonie dans un message vidéo préenregistré diffusé sur «The View» début mars. «Je suis passée à deux doigts de quitter la Terre, a déclaré la star de «Sister Act». Bonne nouvelle, ça n'a pas été le cas.» Une semaine plus tard, elle a fait une apparition surprise dans l'émission encourageant les téléspectateurs à porter une attention particulière à leur santé, car, comme elle l'a expliqué, elle toussait de façon persistante depuis novembre mais n'avait décidé de se faire soigner que quelques mois plus tard.

«C'est une mise en garde pour nous tous, a-t-elle déclaré. Le moment le plus effrayant a été d'entendre mon médecin me dire: «Vous réalisez à quel point vous étiez proche de la mort ?» J'étais là: «Euh, non, en fait je n'y avais pas pensé!» (Le Matin)