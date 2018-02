Qui aime bien charrie bien... La preuve avec Will Smith, qui a déployé tout l'humour qu'on lui connaît pour dire à quel point il est fier du talent et du succès de son fils Jaden. Le comédien de 48 ans a en effet posté sur Instagram une vidéo dans laquelle il se moque gentiment du clip d'«Icon», oeuvre de son fiston rappeur. Avant de congratuler ce dernier: ‹Félicitations pour tes 100 millions de streams sur Spotify, Jaden. C'est un cadeau merveilleux pour un parent de pouvoir admirer son enfant. Continue!›, a écrit Will.

Il faut dire que le papa a de quoi être fier de son garçon de 19 ans: «Icon» a tout de même été vu plus de 44 millions de fois sur YouTube depuis sa mise en ligne le 17 novembre 2017, date de sortie de l'album «Syre» dont est extrait le titre.

Pour mémoire (et pour savourer tout le sel de la parodie de Will), revisionnez donc le clip d'origine: (nxp)