Will Smith a fêté ses 50 ans le 25 septembre 2018. Et pour célébrer tout ça, rien de mieux qu'un saut à l'élastique, pas vrai? Il a engagé son ancien collègue du «Prince de Bel-Air», Alfonso Ribeiro, pour présenter le livestream de ce moment en direct du Grand Canyon. Et comme si l'idée n'était pas assez folle, l’acteur a sauté depuis un hélicoptère.

Sa femme, Jada Pinkett Smith, ses trois enfants, et sa mère étaient là pour soutenir l’acteur lors de cette sacrée cascade. S’adressant à Alfonso Ribeiro juste avant de sauter, Will Smith lui a dit: « Voilà ce qu’il se passe dans la vie. Je dis plein de trucs que je ne pense pas. Donc on m’a mis au défi de sauter à l’élastique et j’étais là: «Oh, pourquoi ne pas le faire au-dessus du Grand Canyon ?» Et en approchant du canyon, j’ai commencé à me rendre compte de pas mal de trucs auxquels j’aurais dû penser en premier.»

Quant à Jaden Smith, son fils, il s’est exclamé: «Je n’arrive pas à croire qu’il va le faire, c’est dingue!»

Ce n’est pas la première fois que Will Smith fait du saut à l’élastique. Il avait déjà sauté au-dessus des Chutes Victoria, au Zimbabwe, l’année dernière. Une fois encore, le saut avait été documenté sur sa chaîne YouTube. Cette fois-ci, il a déclaré: «Rien ne sera plus effrayant que ça.» (Le Matin)