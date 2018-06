William Francis, l'ex-leader du groupe Aiden puis de William Control dans les années 2000, est dans la tourmente ces derniers jours. Le musicien est accusé par plusieurs femmes d’abus physiques et psychologiques.

Une de ses victimes présumée, aujourd’hui âgée de 25 ans, a raconté son expérience au thedailybeast.com. Après avoir rencontré William Francis lors d'un concert en 2012, la jeune femme a pu converser avec son idole: «Nous avons commencé à nous envoyer des messages et il a proposé que je devienne son esclave en quelques sortes. N’ayant pas de but dans ma vie, et ne sachant pas quoi faire, j’ai dit oui. Il m’a fait signer un contrat avec mon sang (…). Il y avait des règles, il me faisait faire des choses dégradantes pendant qu’il me filmait».

Le site a réussi à se procurer l’extrait de l’un de ces contrats: «Mon corps est sien, IL peut l’utiliser comme IL le veut, et je n’aurai jamais d’objection à aucun des actions qu’IL décide de pratiquer ou de me faire pratiquer. Il n’y a aucune limite à la peine que je suis prête à endurer pour mon Maître».

La jeune femme de 25 ans a confié encore que son premier rapport sexuel avec le musicien était «brutal, au-delà de la fessée ou de la morsure. Il m’a mordu et je pleurais. Il m’a dit qu’il ne pouvait rien faire si je pleurais comme ça, et j’ai continué à pleurer et à dire non, et il m’a violée analement et il est ensuite parti vérifier le son pour son concert».

Selon thedailybeast.com, elle ne serait pas la seule à avoir subi une telle humiliation. Un Tumblr a même été ouvert, regroupant de nombreuses images des faits présumés.

Des esclaves BDSM

Les premières accusations envers l'artiste auraient émergé en juin 2018. Une jeune femme prénommée Vitoria Chan avait osé dénoncer sur Facebook son expérience: «Je veux dire publiquement que l’artiste connu comme William Control opère dans ce que l’on peut appeler une secte sexuelle qui vise de jeunes femmes émotionnellement instables afin de devenir des esclaves BDSM».

La version de l'artiste était toute autre sur Facebook. «J’ai, en effet, dans le passé, eu des relations impliquant du bondage, mais AVEC consentement. Mais j'ai cessé à présent. Et cela n’arrivera plus jamais. Mais il y a un grand nombre de choses qui ont été dites et qui sont des mensonges».

En octobre 2017, le site a rappelé également qu'une capture d'écran d'un message de Francis circulait sur le web. Il s'agissait d'une «excuse sincère» adressée «à toute personne dans le monde à qu'il aurait blessé». Il aurait même ajouté: «Mes méthodes de punition étaient plutôt extrêmes et je n'ai jamais voulu causer une peine physique ou émotionnelle à quiconque».

A l'époque, le département de police fédérale à Washington avait confirmé au Daily Beast l'existence d'une affaire, tout en refusant de fournir une quelconque copie de pièce du dossiers.

Affaire à suivre. (Le Matin)