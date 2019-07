C'est Judi James, une experte spécialisée dans le langage corporel, qui le dit au site Fabulous Digital: William et Kate n'auraient plus qu'une relation amicale. Mais quasi plus, selon elle, de relations charnelles.

Entre les deux «royals», c'est «Friends with Benefits», pense Judi James: «Leur distance corporelle et le comportement sans contact combinés à des regards francs et à des sourires sincères suggèrent des liens de forte amitié entre eux, plus que de l’attirance sexuelle», a-t-elle estimé.

De là à dire qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre le futur roi d'Angleterre et son épouse... Pour mémoire, rappelons que de tenaces rumeurs voulaient, en avril dernier, que William ait eu une relation extra conjugale avec Rose Hanburry, une amie de Kate.