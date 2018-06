La Tessinoise avait fait le déplacement de Londres, où elle vit, pour passer la journée à Roland-Garros jeudi. Invitée par Moët & Chandon, la digital influencer s’est rendue ensuite dans leur lounge VIP où se trouvaient notamment Denis Brogniart, Robert Pirès et Bob Sinclar. Xenia Tchoumi en a profité pour nous annoncer deux nouvelles qui raviront ses millions de followers.

Pourquoi votre présence à Roland-Garros?

J’adore le tennis que j’ai souvent pratiqué dans mon enfance. Et comme spectatrice, j’adore participer à Wimbledon, à l’US Open ou encore à Roland-Garros. Je travaille avec de nombreuses grandes marques, dont certaines sont des partenaires, et quand on m’a proposé une journée à ce tournoi, j’ai tout fait pour trouver une place dans mon emploi du temps.

Beaucoup de blogueuses ou youtubeuses deviennent des célébrités en quelques semaines mais disparaissent après quelques années. Quel est votre secret pour durer?

Je prends mon temps et je me moque d’être partout en même temps. J’ai commencé à travailler à 12 ans et j’ai toujours eu un plan de carrière en tête. Mon but n’est pas d’être une people en me montrant dans toutes les soirées et endroits branchés. Pour durer, il faut justement se faire désirer et protéger son image pour éviter le burnout ou la surexposition.

Quel est votre but?

Créer mon univers marketing à travers le Web et différents projets qui me correspondent. Je participe à des conférences pour inciter les jeunes filles à se projeter dans le futur en tant que femmes indépendantes. À travers des discussions puis un échange avec le public, je veux motiver les nouvelles générations. Je me présente comme une entrepreneuse digitale. Je suis une femme d’affaires qui utilise les nouvelles technologies et le Web. Par ce biais, je vais d’ailleurs lancer ma collection de sportswear dans quelques jours.

Dites-nous en plus.

J’ai dessiné une collection de douze tenues pour hommes et femmes, qui sont décontractées et chics à la fois. La tendance d’un jogging par exemple, qui peut se porter dans la journée comme dans une soirée, c’est mon idée pour créer quelque chose de nouveau. Le mot «Empowered» sera inscrit sur toute la collection car c’est ce qui représente le mieux mes idées. «Empowered», cela signifie donner du pouvoir, aux jeunes filles et garçons. C’est aussi une expression qui veut dire s’autoriser à créer, à rêver, à aller de l’avant.

Est-ce que votre ligne sera disponible en Suisse?

Elle sera en vente online dès la mi-juin et nous discutons avec une boutique à Bâle et une autre à Zurich. Mais nous serons distribués dans 100 magasins en Italie dès la fin du mois. Je viens de participer à une grande séance photos pour cette promotion dans la Péninsule.

Avez-vous d’autres projets pour 2018?

J’ai de multiples projets mais j’avance lentement. Je préfère parler uniquement de choses concrètes. Cet été, je vais ainsi lancer ma collection d’émojis, XeniaMoji. Ils seront payants, mais les acheteurs pourront décider de faire un don à une association dans les Caraïbes que je soutiens. Elle appartient à une femme que j’ai rencontrée et qui aide des enfants de familles pauvres à avoir une éducation. En matière de charité, je fonctionne au coup de cœur et le travail de cette femme est extraordinaire.

Coté vie privée, où en êtes-vous?

Je n’ai aucun désir d’aborder ce sujet (elle fait un clin d’œil). Je suis venue à Paris avec des amis, ce qui me permet d’aller à Roland-Garros pour voir du beau tennis la journée puis d’avoir des rendez-vous boulot ou dîner avec des potes le soir.

À quand votre retour en Suisse?

Définitivement? Non, je ne l’imagine pas dans l’immédiat. J’aime passer une partie de l’été en Suisse car c’est ma saison favorite dans ce pays où je retrouve surtout maman. Mais j’adore Londres et les opportunités que je peux avoir aux quatre coins du globe en étant basée là-bas.

Lors de notre dernière rencontre, vous nous aviez parlé d’une possible aventure à Hollywood dans le showbiz. Où en êtes-vous?

J’étais encore à Los Angeles il y a quelques semaines et on vient de me proposer de faire un nouveau caméo dans un gros film américain qui doit se tourner à Porto Rico. Je n’ai pas encore répondu. Cela peut être amusant de participer à un tournage, mais mon objectif n’est certainement pas d’être actrice, même si j’ai fait quelques petites apparitions par le passé. Je ne cherche pas à courir dans tous les sens. Je suis encore jeune mais j’ai vraiment appris à être sélective, comme une femme d’affaires. (Le Matin)