Yann Moix n'a jamais sa langue dans sa poche. Et ce n'est pas dans «Les Terriens du samedi» qu'il va se taire. Le week-end dernier, il a remis son Moix d'or à Kev Adams. L'écrivain a imaginé l'humoriste en 2029, année à laquelle il le verrait bien lauréat du César d'honneur.

Il l'invente alors en «jeune vieux cacochyme», en «teenager branlant», «idole des masturbateurs qui jadis faisait chanter les prépubères âgés et qui à présent fait la joie des jeunes ménopausées». Il poursuit: «Kev Adams aurait pu inventer l'eau qui ne mouille pas, le soleil qui ne brûle jamais, le livre qui ne s'ouvre pas, la nuit qui ne tombe pas, le désert surpeuplé, la guerre qui ne fait pas de mort, l'incendie qui ne fait pas de dégât ou l'âge qui ne fait pas vieillir mais non, il a préféré inventer l'humour qui ne fait pas rire». (Un gag qu'il avait déjà fait en novembre 2018 en parlant de l'humoriste.)

Les spectacles de Kev Adams, termine-t-il, lui ont rappelé une citation de Groucho Marx: «J'ai passé une excellente soirée, mais c'était pas celle-là.»

«Il y a de la jalousie»

Kev Adams était quant à lui sur le plateau d'«On n'est pas couché». L'ancien acteur de la série «Soda» y a notamment évoqué les critiques dont il fait parfois l'objet. «Il y a de la jalousie, j’en suis sûr, mais il y a aussi de la frustration», a-t-il estimé pour expliquer le comportement de ses détracteurs.

«Moi quand j'ai commencé à faire ce métier, je regardais les autres qui le faisaient déjà et j'avais de la frustration. Je le sentais. Parfois quand je voyais des humoristes à la télé, je me demandais «Pourquoi lui plus que moi?» Moi aussi j’ai le droit d’avoir une vie comme ça, moi aussi j’ai le droit de réaliser mes rêves.»

« Il y a de la jalousie mais il y a aussi de la frustration. Pourquoi lui plus que moi ? » @kevadamsss #ONPC pic.twitter.com/C443eOrGSH — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 28 avril 2019

(Le Matin)