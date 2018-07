Dans les colonnes du Parisien, Yann Moix (qui rejoindra Thierry Ardisson en septembre dans «Les Terriens du samedi» sur C8) révèle une information amusante et surprenante: il a été approché pour devenir juré de «La France a un incroyable talent»: «Mais ce n'est pas possible de travailler à la fois sur C8 et sur M6. Dommage», explique Moix.

«Il faut savoir se détendre. On vit dans un monde où les intellectuels ne sont pas drôles et où les humoristes sont d'une pauvreté intellectuelle crasse. Modestement, je pense pouvoir faire les deux», ajoute l'ex-chroniqueur de «On n'est pas couché» qui revient également sur sa fameuse année passée chez Ruquier aux côtés de Vanessa Burggraf.

Cette dernière a, tout au long de la saison 2016-2017, été la cible de critiques acides: «Elle n'a pas écouté mon seul conseil: "Ne tape jamais ton nom sur Google". Et elle y a passé ses journées. Elle s'est fait broyer.» (Le Matin)