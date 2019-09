Le romancier Yann Moix, au centre d'une polémique après avoir reconnu être l'auteur de textes et de dessins antisémites à l'âge de 21 ans, a choisi de «mettre un terme» à la promotion de son dernier roman, a annoncé lundi son éditeur.

«Après s'être exprimé, notamment à l'émission «On n'est pas couché», l'auteur a choisi de mettre un terme à la promotion de son livre et de se mettre en retrait des médias», a indiqué la maison Grasset dans un communiqué adressé à l'AFP.

Un roman contesté par sa famille

L'écrivain, âgé de 51 ans, vient de publier «Orléans», où il évoque les sévices qu'il aurait subis durant son enfance. Sa version des faits a été contestée par son père et son frère cadet qui accuse l'écrivain d'avoir été son bourreau.

A cette polémique familiale et littéraire se sont greffées de graves accusations d'antisémitisme.

Mis en cause par «L'Express», le romancier a reconnu avoir dessiné des caricatures antisémites et écrit des textes négationnistes dans une revue étudiante quand il avait 21 ans. «J'assume, j'endosse tout. Ce que j'ai fait à l'époque avec trois ou quatre cons, on était des types complètement paumés», a-t-il admis.

L'écrivain s'est excusé au cours de l'émission «On n'est pas couché», diffusée samedi sur France 2, demandant notamment «pardon» à Bernard-Henri Levy dont il est proche.