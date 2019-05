Zac Efron ne veut pas que les jeunes hommes se comparent à lui et soient influencés par son physique athlétique. Pour l'acteur, être bien dans sa peau est plus important qu'avoir un corps d'athlète, a-t-il expliqué lors de son apparition dans The Ellen DeGeneres Show.

L'acteur faisait la promotion de son prochain film Netflix, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, dans le fameux talk show américain, lorsqu'il a dévoilé une statue de cire à son effigie qui sera exposée à Hollywood.

La copie grandeur-nature de l'acteur est basée sur son personnage dans Alerte à Malibu, Matt Brody et apparaît torse-nu. Bien qu'impressionné par la ressemblance de la statue, la star n'a pas manqué de remarquer la taille de ses muscles.

«Quiconque a fait ça, je suis très impressionné, a déclaré la star en admirant son double de cire. Ils ont fait du bon travail. Il est un peu plus musclé que moi. Il est trop gros. Pour les gars, c'est irréaliste... Je suis devenu baraqué et super musclé pour ce film, mais je ne veux pas que les gens croient que c'est la meilleure façon d'être. Soyez de votre taille. Je ne veux pas rendre ça trop glamour.»

L'acteur a également fait face à un moment gênant pendant l'interview, lorsque DeGeneres a montré une photo du grand-père de l'acteur soufflant les bougies d'un gâteau, à l'occasion de son 91e anniversaire. Zac Efron a alors commenté :«Il est décédé il y a quelques jours et cette photo a été prise quelques jours avant sa mort, a-t-il expliqué. Je suis un peu à fleur de peau en ce moment.»

(Le Matin)