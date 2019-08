À l'affiche du film «Une fille facile» à partir du 28 août, Zahia donne plusieurs interviews concernant le long-métrage et revient aussi sur son passé. Car si le public la connaît aujourd'hui, c'est surtout à cause d'une affaire mêlant football et escorting datant de 2010. Une période durant laquelle la jeune femme d'aujourd'hui 27 ans a eu des idées noires.

«Je croyais qu'il n'y avait plus de vie»

«Je l'ai vécu comme un choc et une catastrophe, bien sûr. J'ai eu le sentiment que, alors que ma vie adulte commençait à peine, je n'avais plus d'avenir», se souvient-elle dans les colonnes des «Inrocks». «Je me suis sentie bloquée dans une case, celle des femmes bannies, lapidées. Je me suis sentie vraiment très mal. Je croyais qu'il n'y avait plus de vie pour moi. Je me sentais comme un monstre qu'il fallait cacher.»

Pour surmonter tout ça, elle s'est concentrée sur sa vie professionnelle en multipliant les collaborations avec des marques et dernièrement sur son métier d'actrice. «Il fallait avancer. C’était soit ça, soit je me suicidais. Et je n'avais pas envie de me suicider», explique-t-elle à «Gala».

Zahia était la fille que tout le monde aimait détester lors du scandale. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de sa maman. Cette dernière n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la vie de sa fille et de ses activités. «Ma mère l'a appris à la télévision et a été très choquée, raconte-t-elle aux «Inrocks». Mais elle n'a à aucun moment été agressive avec moi. Elle était plutôt inquiète. J'étais très mal. Jusqu'à ce que je me dise que ce que j'avais fait n'était pas un crime. Je n'avais pas à me dire que j'étais coupable d'un penchant sexuel.»