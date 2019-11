Zahia aime se déshabiller sur les réseaux sociaux. Jusque-là, rien de bien nouveau. Mais celle que l'on a pu voir dans le film «Une fille facile» a surpris ses abonnés avec un double combo: d'abord avec une publication où elle est topless, ensuite avec un vidéo où elle danse dans une nuisette transparente.

«Sublime beauté» ou encore «Il faudrait en poster plus souvent des comme ça», peut-on lire en commentaire.

En effet, le 11 novembre elle poste d'abord un cliché d'elle au bord d’une piscine. Le mannequin n’était habillé que d’un chapeau et d’une minuscule culotte noire montrant ainsi sa poitrine à la Toile. Quelques heures plus tard, le top de 27 ans a publié une petite vidéo où on la voit peu vêtue. Une énième occasion de revoir, si vous ne les connaissez pas par cœur, ses fesses et ses tétons.

LeMatin.ch