Depuis qu'ils se sont remis ensemble en mai 2018, tous les signaux sont au vert concernant Zayn Malik et Gigi Hadid.

Le chanteur britannique de 25 ans semble nager en plein bonheur d'après une interview accordée à «GQ». On y apprend, entre autres, que le couple s'est «récemment» acheté une ferme en Pennsylvanie sur les conseils de Yolanda Hadid, maman de Gigi, qui en possède également une. Autre achat: un cheval.

«J'avais l'air d'un idiot total la première fois qu'on en a fait ensemble. Gigi, elle, avait l'air d'une vraie professionnelle», s'est rappelé Zayn Malik. Il faut dire que le garçon partait avec un sacré désavantage, sa belle ayant gagné, ado, des compétitions d'équitation. Aujourd'hui, il la regarde monter, préférant, lui, la selle de son quad. Sur place, le couple fait notamment pousser des cerises, des tomates et des concombres.

Dans cette même interview on apprend encore que le chanteur ne garde pas une super expérience de One Direction, boysband qu'il a quitté en 2015. «Je ne me suis pas fait d'ami au sein du groupe. Ça ne me fait pas peur de le dire. J'ai vraiment des problèmes pour faire confiance aux gens». (Le Matin)