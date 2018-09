«Votre ton d'institutrice, j'en ai jusque là!» Invité dimanche soir de l'émission de C8 «Les Terriens du dimanche», Eric Zemmour a perdu ses nerfs face à Natacha Polony. Alors que le polémiste et la journaliste débattaient autour du thème du Grand remplacement (n.d.l.r.: une théorie d'extrême droite voulant il existerait un processus de substitution de la population sur le territoire français métropolitain. La population européenne serait remplacée par une population étrangère), Zemmour n'a visiblement pas supporté de se voir contredit par la chroniqueuse.

Natacha Polony expliquait au polémiste que «dans l'espace privé, chacun peut maintenir ce qu'il est, son histoire, tout en s'imprégnant de la terre sur laquelle il va vivre et sur laquelle il est». Alors qu'Eric Zemmour lui répondait, la journaliste n'a pas lâché prise, provoquant la colère soudaine de son interlocuteur: «Enfin c'est insupportable! Vous ne me laissez jamais finir... Alors j'aimerais bien pouvoir répondre ! Je m'énerve parce que vous êtes énervante. Vous n'êtes pas l'instit' et je ne suis pas l'élève, Natacha ! Je ne me calme pas. Votre ton d'institutrice, j'en ai jusque là!»

Peu après, le même Zemmour s'est attaqué à une autre chroniqueuse de l'émission, Hapsatou Sy. Reprochant aux parents de la jeune femme de l'avoir prénommée Hapsatou, bien que vivant sur territoire français, il a suggéré qu'elle aurait dû être appelée... Corinne! Particulièrement touchée par cette attaque, Hapsatou Sy a expliqué hier soir sur Twitter sa volonté d'attaquer Eric Zemmour en justice. Au passage, elle a même évoqué la possibilité de quitter définitivement «Les Terriens du dimanche».

C8 a réagit aujourd'hui à ces messages en demandant à Hapsatou Sy de rapidement informer Thierry Ardisson, en cas de départ...

Ce soir @lesterriens , le moment le plus douloureux que j’ai eu à vivre en tv face à un #zemmour hargneux, insultant et agressif envers moi. Toujours très affectée d’ailleurs... — Hapsatou SY (@HapsatouSy) 16 septembre 2018

Il ne gagnera pas cette fois. j’ai tous les éléments en ma possession. Il ne s’en sortira pas indemne. Et pour mes parents et mon identité insultés ce soir, j’irais jusqu’au bout qques soient les conséquences. A bon entendeur — Hapsatou SY (@HapsatouSy) 16 septembre 2018

Je vs informe réfléchir à déposer plainte contre Mr Zemmour. Sur le plateau, j’ai subi des insultes graves ainsi que mes parents. Très affectée par la violence de la scène que j’ai eu à vivre et que vs n’avez pas vu ce soir, je réfléchis à quitter l’émission. @lesterriens @C8TV — Hapsatou SY (@HapsatouSy) 16 septembre 2018

(Le Matin)