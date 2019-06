Les auditeurs ne s'attendaient certainement pas à ce genre de révélation! Stéphane Plaza était au micro des «Grosses Têtes» sur RTL, le lundi dernier. Laurent Ruquier a révélé que son confrère avait couché avec une septuagénaire. Sans détour, l'animateur a confirmé cette anecdote. «Pourquoi mon Dieu? Elle a le droit au plaisir aussi!», a-t-il lancé. Cette aventure remonte à plusieurs années puisque Stéphane Plaza était âgé de 23 ans à l'époque.

Je suis plutôt intellectuel

Il se trouve que cette femme en question était une ancienne cliente de l'agent immobilier. Tous les deux ont finalement vécu plus qu'une relation sexuelle puisque leur idylle a duré quelques mois. «Je devais faire la vente de son appartement, donc l'un dans l'autre. J'avais d'abord vendu, encaissé la commission et après, je l'ai remerciée en lui faisant aussi l'amour et on est resté deux-trois mois ensemble», a-t-il expliqué. «Moi je suis plutôt intellectuel. J'ai besoin d'avoir une séduction intellectuelle, pas forcément physique», a-t-il poursuivi.