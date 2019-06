C'est sur son compte Twitter que Laurent Ruquier a confirmé, hier, le départ de Christine Angot. Après deux saisons, la chroniqueuse quittera, comme Charles Consigny, «On n'est pas couché». Le talk-show de France 2 perd donc ses deux snipers.

Le départ de Christine Angot intervient alors qu'elle est au centre d'une polémique depuis samedi dernier, après des propos controversés sur l'esclavage. «Je regrette de ne pas avoir réussi à me faire comprendre (...) et d'avoir blessé par mes propos. Mon intention était à l'opposé. Je n'ai pas su trouver les mots. Je le regrette. Mon travail est de me faire comprendre. Je m'excuse d'y avoir échoué», a-t-elle réagi mardi.

Fin de la formule originale

Sur les réseaux sociaux, Ruquier explique: «La saison prochaine, les journalistes, éditorialistes ou témoins de l'actualité qui seront présents sur le plateau seront différents chaque semaine.» L'animateur met ainsi fin à une formule établie depuis 2006.

«Il n'y aura pas de duo pour remplacer ou succéder à Christine Angot et Charles Consigny avec qui nous enregistrons, comme prévu, la dernière émission de la saison cette semaine», précise Laurent Ruquier qui affirme travailler sur une nouvelle formule de On n'est pas couché, pour septembre prochain. (Le Matin)