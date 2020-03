Le comédien américain Mark Blum est décédé des suites de la Covid-19. Agé de 69 ans, il s'était fait connaître auprès du grand public grâce à ses rôles dans les films «Recherche Susan désespérément» et «Crocodile Dundee», dans les années 1980.

Plus récemment, Mark Blum était apparu dans des séries prestigieuses comme «Les experts: Miami», «New York: police judiciaire» ou «Mozart In The Jungle».

C'est la compagnie de théâtre new-yorkaise Playwrights Horizons qui a annoncé le décès de l'acteur. «Je veux souligner le décès d'un humain remarquable, un collègue et un ami, Mark Blum, qui a succombé au coronavirus. C'est vraiment tragique», a écrit Madonna qui avait été sa partenaire dans «Recherche Susan désespérément».

Rosanna Arquette, qui a joué son épouse dans le même film s'est également exprimée: «Je suis triste. Il était vraiment très gentil, il était toujours attentionné et drôle, un homme doux et un grand acteur qui a adoré le travai. Je suis tellement triste pour sa famille et tous ceux qui l'aiment. C'est une tragédie à bien des égards. Repose en paix Mark Blum.»



