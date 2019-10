Pour Josée Dayan, chacun doit être à sa place et ainsi les moutons sont biens gardés. La réalisatrice de fictions télévisées françaises de prestige, dont dernièrement «Capitaine Marleau», a taillé un costard trois pièces, samedi dernier sur les ondes de RTL, à Michel Cymes, médecin-animateur que l'on voit de plus en plus en tant qu'acteur.

La «téléaste», a qui était demandé ce qu'elle pensait d'une future apparition de Cymes dans une prochaine série de TF1 dans laquelle il incarnera un addictologue, a brutalement affirmé que jamais elle ne pourrait travailler avec la star du petit écran.

« Moi, j’aime les acteurs qui sont des vrais acteurs. Je suis fascinée par eux » a-t-elle affirmé avant de filer la métaphore: «Imaginez que vous ayez un truc assez grave, une urgence, un accident, la rate qui a éclaté… Est-ce que ça vous plairait que ce soit Gérard Depardieu qui vous opère? Eh bien moi, ça ne me plaît pas d’avoir un acteur qui serait Michel Cymes?! (...) Acteur, c'est un vrai métier (…) Pour moi, c'est le métier le plus difficile.»

On doute cependant que les propos vipérins d'une septuagénaire qui démoli plus vite que son ombre soient de nature à nuire à la nouvelle carrière d'un des animateurs préférés des Français.