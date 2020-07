La comédienne américaine Kelly Preston, connue notamment pour ses rôles sur grand et petit écran dans Twins, Mischief, Jerry Maguire, Pour l'amour du jeu, est morte dimanche 12 juillet, a annoncé son mari depuis 30 ans, John Travolta.

Dans un message partagé sur Instagram, l'acteur culte de «Grease» a annoncé que son épouse, 57 ans, avait succombé au cancer du sein contre lequel elle se battait depuis deux ans. «On se souviendra toujours de l'amour et de la vie de Kelly. Je vais prendre un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d'avance si vous n'avez pas de nouvelles de nous pendant un certain temps. Mais sachez que je ressentirai votre élan d'amour dans les semaines et les mois à venir, au fur et à mesure de notre guérison», a écrit le comédien dans sa publication. Tout mon amour"

Kelly Preston est née en 1962 à Honolulu, à Hawaï. Elle a grandi aux États-Unis mais aussi en Irak, où son beau-père travaillait pour le ministère américain de l'Agriculture, et en Australie, où elle est repérée par un photographe de mode.

Elle décroche son premier rôle en 1985, dans la comédie romantique pour adolescents «Mischief», puis joue dans «Secret Admirer» la même année. Au fil des années, elle partagera l'écran avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito dans «Twins», avec Tom Cruise dans «Jerry Maguire» ou Kevin Costner dans «For Love of the Game»

Mère de trois enfants

Mariée avec l'acteur Kevin Gage entre 1985 et 1987, elle rencontre John Travolta sur le tournage du film «Les Experts», en 1987. Le couple se marie en 1991 à Paris. John Travolta et Kelly Preston ont trois enfants, Jett, Ella Bleu et Benjamin. L'aîné, autiste, est décédé en 2009 lors de vacances aux Bahamas, alors qu'il n'avait que 16 ans.

Depuis le début des années 2000, elle avait privilégié sa carrière sur petit écran, apparaissant notamment dans le clip du groupe Maroon 5, «She Will Be Loved» et dans la série «Médium». En 2018, elle avait joué dans son dernier film, «Gotti», où elle partageait l'écran avec son mari.

