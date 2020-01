Adam Sandler s’est fait pirater son compte Twitter (2,4 millions d'abonnés) le 2 janvier. Sa page s’est rapidement noircie de messages racistes, sexistes et antisémites.

Selon le «Hollywood Reporter», les tweets ont commencé à apparaître à 17h34. Sur l’un d’entre eux, on pouvait lire «L’activité de ce compte est p*tain de faible», avant que des posts parmi lesquels «J’ai couché avec Mariah Carey par téléphone» s’enchaînent, sachant que le compte de la diva a également été piraté durant le Nouvel An.

day 2 of 2020 and adam sandler gets hacked pic.twitter.com/LcIBRORKrZ