Mardi, Pamela Anderson annonçait sur Instagram la fin du couple qu'elle formait avec Adil Rami. L'actrice accusait le footballeur français de la tromper depuis deux ans. Le traitant de «monstre», l'ex-sirène de Malibu affirmait que Rami menait une double vie.

«Je respecte Pamela»

Le moustachu pousseur de ballon ne pouvait pas rester sans réagir, communication de crise oblige. Il s'est donc, à son tour, exprimé sur Instagram, utilisant la même image d'illustration que Pamela Anderson.

«Une rupture n'est jamais chose facile. Comme souvent dans ces situations, l'émotion peut prendre le dessus et laisser s'exprimer des choses excessives, écrit Adil Rami. Pamela est une personne entière, que je respecte profondément, qui a des convictions, qui est sincère dans ses combats, et pour qui mon amour a toujours été sincère.»

Une relation «ambiguë»

Concernant les accusations de double vie lancées par Pamela Anderson, le sportif joue la nuance prudente: «En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C'est vrai j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume.»

En revanche, pas un mot sur les accusations de violences psychologiques avancées par Pamela Anderson: «Je souhaite l'apaisement et la discrétion pour nos familles et amis, même si je suis peiné et blessé», écrit le footballeur de l'équipe de France.

(Le Matin)