Si elle avait au départ évoqué des raisons médicales justifiant l'annulation de sa venue au Festival de Sydney, Isabelle Adjani est revenue sur ses paroles dans une tribune publiée par «Le Monde». Selon la star de 64 ans, il s'agissait de montrer sa solidarité avec les Australiens, victimes de terribles incendies qui ravagent le pays depuis plus d'un mois.

La décence et le respect aux victimes

Après avoir donc évoqué les fumées qui auraient posé un problème pour sa santé, elle a finalement expliqué que se produire au Festival aurait été une «indécence inqualifiable face à ce que vivent les Australiens à bout de souffle». « Il ne s’agit plus de paraître sur scène, de jouer quand ce qui nous habite, c'est la décence et le respect dû aux victimes directes et indirectes des flammes», ajoute-t-elle.

Et face aux critiques qui lui reprochent cette annulation, Isabelle Adjani rappelle que «nombreux sont les habitants de la ville de Sydney qui désavouent la décision du directeur du Festival de maintenir ce festival pluridisciplinaire.»

Cover Media