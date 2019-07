Affaire Johnny Depp/Amber Heard: James Franco à la barre

James Franco va être obligé de témoigner dans le cadre de la plainte pour diffamation de Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard. La raison? Une vidéo a récemment refait surface, dans laquelle on le voit rencontrer l'actrice d'«Aquaman,» le lendemain de la dispute qui a mis fin au mariage des deux stars, en mai 2016.

L'équipe judiciaire de Johnny Depp compte donc assigner James Franco à comparaître, d'après «The Blast», qui a par ailleurs obtenu des enregistrements dans lesquels on peut apercevoir James Franco et Amber Heard se livrer à un drôle de manège dans l'ascenseur de l'appartement de Los Angeles que Johnny Depp partageait avec sa femme. Ils veulent lui demander, toujours en qualité de témoin, s'il a entendu Amber Heard évoquer la dispute et s'il a vu la moindre blessure sur son visage.

Johnny Depp a déposé plainte pour diffamation contre son ex-femme après que celle-ci l'ait dépeint comme un mari violent, sans jamais le nommer, dans un article publié par le Washington Post en 2018.

Le couple s'est séparé en 2016 après un mariage de 15 mois. La star de «Pirates des Caraïbes» a toujours nié les accusations de violence dont il est l'objet et affirme qu'il a des preuves démontrant que les allégations d'Amber Heard sont totalement fausses. Un juge de Virginie a récemment défini la date du procès, qui aura donc lieu le 3 février 2020. (Le Matin)