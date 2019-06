L'affaire Neymar a connu un nouveau rebondissement mercredi. La superstar brésilienne, accusée par une jeune femme d'un viol qui serai survenu en mai dernier à Paris, a été à nouveau défendue par son père, qui a applaudi la publication par Record TV d'une vidéo dont il estime qu'elle disculpe son fils.

Leaked footage of Neymar getting hit by the woman that accused him of raping her. This is absolutely shocking. pic.twitter.com/VTSa5GSBsE — FutbolBible (@FutbolBible) June 6, 2019

Sur ces images reçues par la chaîne brésilienne, on aperçoit un couple, présenté comme étant Neymar et son accusatrice, en train de s'enlacer sur le lit dans une chambre. Puis on entend un bruit de claque et les protestations de l'homme. La femme se relève et revient dans le champ de la caméra. S'énervant subitement, elle se met à frapper son partenaire, dont une fois à l'aide d'un objet dont le bruit évoque une bouteille en verre.

Neymar: I don’t wanna be beaten.

Girl: Then you'll hit me..

Neymar: No, no I do not like it, no.

Girl: But I'm going to hit you! Do you know why? Because yesterday you attacked me and left me here alone!

Neymar: Don’t do that! Calm down. Wait a second! Calm down.



«L'image parle d'elle-même. Les gens peuvent voir que c'était un piège et qu'il a été agressé, a immédiatement réagi Neymar Senior, validant l'authenticité des images. La vidéo prouvera que Neymar a été attaqué. Elle provoque une agression envers lui pour qu’il puisse se défendre. On voit qu’il recule et se jette vers le fond du lit, elle lui a mis un coup avec une bouteille. Je ne sais pas si c’est une bouteille de vin, mais c’est quelque chose du genre. Je n'ai jamais vu un assaillant s'écrouler dans une bagarre. C'est bien de voir cette vidéo sortir.»

Pourquoi une caméra tournait-elle à cet endroit?

Et le père protecteur d'enchaîner en jurant que toute cette affaire avait été préméditée. «Avant qu’il rentre, le portable filmait déjà, et c’est une première preuve pour nous. Les images vont parler d’elles-mêmes.» Sur la base de la vidéo que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus, rien ne permet d'identifier avec certitude les protagonistes. Les images sont sombres et de mauvaise qualité. L'homme présenté comme étant Neymar porte également une casquette dissimulant ses traits. Et si cette vidéo est authentique, on peut se demander pourquoi elle a été tournée, en apparence à l'aide d'un téléphone posé dans la salle de bains avec la porte entrouverte. Selon l'avocat de la plaignante, la vidéo ferait sept minutes et sera remise à la police.

Le week-end dernier, c'est Neymar lui-même qui avait réalisé une vidéo en direct en cherchant à se disculper. Il avait pour cela publié une série de messages et photos coquins échangés avec une jeune femme. Après l'ouverture d'une enquête par la police brésilienne, le joueur du PSG a retiré sa vidéo un jour plus tard. Mercredi, le témoignage de la plaignante a également été diffusé pour la première fois à la télévision brésilienne. (nxp)