Ari Boulogne souhaite que l'acteur de 83 ans le reconnaisse comme son fils, ce que le comédien a toujours refusé. L'homme, aujourd’hui âgé de 57 ans, est le fils de la chanteuse Nico et a été élevé par la mère d’Alain Delon et a été adopté par son second mari.

Aujourd’hui, lui-même père de deux enfants, un garçon et une fille, il fait appel à la justice pour eux. «Il a estimé que ses deux enfants ne devraient pas être privés de leur lien de filiation», a expliqué son avocat, maître Michel-Guillaume Fleury, à «Gala».

Il répond à la nièce d'Alain Delon

Le représentant légal d'Ari Boulogne a par ailleurs démenti les propos tenus par Marie Soubrier, la nièce d'Alain Delon, dans «Touche Pas à Mon Poste» le 5 septembre dernier: son client ne se drogue pas et n'est influencé par personne.

Pour rappel, elle a déclaré face caméra: «Si je suis là ce soir, c'est uniquement pour lui demander de me répondre au téléphone et d'arrêter cette assignation. Je trouve ça dommage. On était en train de négocier des choses entre nous, on n'était pas obligés d'en arriver là. Mais depuis trois mois, Ari est drogué par quelqu'un qui le manipule et qui l'influence pour cet héritage.» L'avocat d'Ari Boulogne a précisé que son client n'avait pas changé de téléphone portable et qu'il reste joignable.

Concernant ce qu'il ressent pour Alain Delon, qui se remet toujours d'un AVC, Ari Boulogne a «un sincère respect pour son père».

FDA avec Cover Media