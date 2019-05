«Exit Suisse, je trouve ça grandiose.» C'est Alain Delon qui s'exprime. Chez nos confrères de L'Illustré, l'acteur récompensé dimanche dernier à Cannes par une Palme d'or d'honneur parle sans détour de la mort. Partir comme elle l'entend, la star l'a souvent évoqué au cours de sa carrière.

«Je suis totalement pour [avoir recours à Exit]. Il y a un côté très propre, net. (...) Ce sont tes derniers moments mais c'est toi qui décides, personne d'autre», explique Alain Delon chez nos confrères.

Et de poursuivre: «Par rapport à ce que l'on voit dans le monde, en France l'affaire Vincent Lambert... Exit c'est ton droit. On est d'accord ou pas, mais au moins on a le droit de le faire. Je suis totalement pour.»

Pour autant, Alain Delon avoue avoir encore envie de théâtre. Il entend terminer sa carrière non pas devant la caméra mais sur les planches, dans la pièce «Crépuscule d'un fauve», de Janne Fontaine. Quand sa souffreteuse prothèse à la hanche le lui permettra, précise-t-il. (Le Matin)