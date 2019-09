Anouchka Delon, 28 ans, est enceinte de son premier enfant! La fille de l'acteur légendaire a annoncé la nouvelle sur Instagram, à l'aide de paroles d'Adele accompagnant une photo de son ventre arrondi, aux côtés de son compagnon, l'acteur Julien Dereims, avec lequel elle est en couple depuis une dizaine d'années.

«Je n’étais pas encore prête. Je le suis maintenant. Je n’attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul à qui j’appartiens. La plus douce dévotion, me frappant telle une explosion. Toute ma vie, j’ai été paralysée. La plus douce dévotion que je n’ai jamais connue», peut-on lire en légende de l'image, prise en marge du défilé Elie Saab, durant la Fashion Week parisienne.

Alain Delon va donc à nouveau être grand-père! Anouchka Delon, née de la relation de celui-ci avec la mannequin Rosalie van Breemen, avait fait une fausse couche à trois mois de grossesse en 2018.

Cover Media / lematin.ch