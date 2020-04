Alanis Morissette apparaît en couverture du nouveau numéro du magazine «Health», en train d'allaiter son bébé de 7 mois. La chanteuse, qui a accueilli le petit Winter en août dernier, a révélé que l'idée d'apparaître dans cette situation venait d'elle.

«J'aime les femmes. Et j'aime tellement les mamans. Si j'en parle trop, je peux pleurer. Je trouve que les mamans sont tellement généreuses, jour après jour. Les femmes cartonnent, et elles souffrent en silence, et elles avancent quand même», explique-t-elle.

Alanis Morissette reconnaît cependant qu'elle a souffert de dépression post-partum et que sa vie de maman n'est pas de tout repos, même si tout s'est arrangé avec son troisième enfant. «Avec mes deux premiers enfants, je souffrais de dépression, d'idées suicidaires, d'angoisses. Mais la dépression était tellement présente que l'angoisse était au second plan. Mais avec le troisième, c'est surtout de l'angoisse et presque plus de dépression. J'ai compris que tout ça était animal», a-t-elle conclu.

Cover Media & LeMatin.ch