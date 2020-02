Installé en Valais depuis début janvier, Frederik de Danemark est de retour à Copenhague. Mais ce n'est pas le mal du pays, une lassitude de la Suisse ou encore une urgence royale qui est à l'origine de ce retour du prince héritier sur ses terres natales.

Comme le rapporte «Blick», l'homme de 51 ans s'est blessé sur les pistes de Verbier (VS), où son épouse et leurs quatre enfants séjournent pour trois mois. Il est donc retourné dans la capitale danoise pour y être opéré.

«Son Altesse Royale le prince héritier a subi une blessure mineure à l'épaule gauche en skiant en Suisse la semaine dernière, a indiqué lundi le palais royal danois. Le prince héritier a donc été examiné et soigné au Rigshospitalet de Copenhague.» Et d'ajouter: «Le traitement consistait en une opération simple qui s'est déroulée sans complication. Cette blessure n'affecte pas le programme officiel du prince héritier.»

Douze semaines à l'école Lemania

Pour rappel, la famille de Frederik de Danemark s'est installée à Verbier (VS) pour une durée de douze semaines. Les enfants Christian (14 ans), Isabella (12 ans) et les jumeaux Vincent et Josephine (9 ans) y fréquentent l'école Lemania, alors que leur mère, la princesse Mary, séjourne dans la station bagnarde. Le père rejoint les siens chaque fois que son agenda le lui permet.

Dans un shooting photo datant de début janvier, les jeunes princes posaient avec l'uniforme de cette école bilingue internationale (voir galerie en tête d'article).

J.Z