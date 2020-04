Amel Bent vient de perdre son oncle. La chanteuse a partagé la triste nouvelle sur Instagram, expliquant que c'était la raison pour laquelle elle a été silencieuse sur la Toile ces derniers temps.

«Paix à ton âme tonton»

«J'espère que tout le monde va bien par ici... Je dois vous avouer que nous avons perdu un membre de ma famille et c'est la raison pour laquelle je ne partage pas mon quotidien ces derniers jours. Je pense quand même fort à vous et vous espère tous en bonne santé, prenez soin des vôtres», a-t-elle posté dans un premier message, avant de dévoiler qu'il s'agissait de son oncle. «Paix à ton âme tonton», a-t-elle ensuite écrit dans une seconde story. La chanteuse n'a pas précisé la cause du décès.

Dure épreuve, en plein confinement. Heureusement, la coach de «The Voice» peut compter sur son mari, Patrick Antonelli, ainsi que sur ses deux filles, Hana et Sofia, pour la soutenir.

Cover Media & LeMatin.ch