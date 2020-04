Andie MacDowell a été surprise en pleine infraction pendant le confinement, le 19 avril 2020 à Los Angeles. En compagnie de ses deux filles Margaret, 25 ans et Rayney, 30 ans, la star du film «Quatre mariages et un enterrement» a été vue en train d'entrer dans un parc pourtant fermé durant l'épidémie de coronavirus. En effet, on l'aperçoit passer sous la grille. Ses deux filles ont ensuite suivi leur mère avec leurs chiens.

Elle préfère mentir qu'avouer

L'actrice a reçu par la suite une immense vague de critiques d'internautes, scandalisés par son comportement. Elle a pourtant tenté tant bien que mal de se justifier sur Twitter en assurant qu'elle n'avait jamais commis d'infraction et que ses filles n'étaient même pas confinées avec elle. «Mes deux filles sont dans le Montana. Elles ne sont pas à L.A.», avait-t-elle écrit. Malheureusement pour elle, les photographies prises et publiées par «Page Six» ont prouvé qu'elle mentait.

Andie MacDowell, daughters Margaret and Rainey Qualley sneak out of closed LA park https://t.co/Eag3aefTqU pic.twitter.com/yGYVr311kV — Page Six (@PageSix) April 20, 2020

Sûrement honteuse et gênée, l'actrice qui a fêté ses 62 ans le 21 avril dernier a supprimé son compte Twitter après la diffusion des images.

