Anouchka Delon et son compagnon, Julien Dereims, n’ont pas encore confirmé officiellement l’arrivée de leur premier enfant, mais le papa a l’air transformé. Sur Instagram, il a posté un tendre message à sa compagne.

Le jeune homme a publié une photo de lui et de la fille d’Alain Delon, attablés, alors qu’ils se regardent avec amour. En légende, il a écrit des paroles extraites de «Goodbye Yellow Brick Road», d’Elton John. «I've finally decided my future lies Beyond the yellow brick road », soit, en français: «J’ai finalement décidé que mon futur se trouve au-delà des briques jaunes.» Ce titre fait référence au «Magicien d’Oz», de L. Frank Baum, Dorothy et ses amis devant suivre le mur de briques jaunes» pour trouver le Magicien d’Oz. En hashtag, le jeune homme a ajouté, en anglais, «équipe», «ensemble», et «je t’aime».

Discrétion de mise

Anouchka Delon a été plutôt discrète tout au long de sa grossesse. La comédienne avait publié une photo d’elle en noir et blanc le mois dernier où elle tient son ventre de profil, alors qu’elle est agenouillé sur un canapé. «Petit buddha», avait-elle écrit en légende de ce cliché pris par Julien Dereims.

Le couple avait révélé attendre un heureux événement en septembre dernier, en assistant au défilé Elie Saab pendant la Fashion Week de Paris. Un bonheur longtemps attendu, puisque, comme l’avait confié la fille d’Alain Delon à «Paris Match» en janvier 2019, elle avait été victime d’une fausse couche l’été précédent, à trois mois de grossesse. «La vie en a décidé ainsi, mais c’est injuste», confiait-elle.

Cover Media / LeMatin.ch