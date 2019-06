Perdre sa troisième étoile au Guide Michelin a été un véritable choc pour Marc Veyrat, comme il l'a expliqué au «Point». Se sentant victime d'un «coup de buzz» de la part de la prestigieuse publication, il a même envisagé de s'ôter la vie.

«J'ai envisagé le pire. Ça m'est passé par la tête à plusieurs reprises. J'ai voulu rejoindre mon copain Bernard Loiseau là-haut. Ma compagne a eu peur, elle a caché mes cachets, mes fusils de chasse… Si je suis encore là, c'est grâce à elle et au soutien de mes quatre enfants», confie-t-il.

Pour le chef, perdre une étoile était vécu comme une honte insurmontable. «Vous imaginez la honte que j'éprouve: je suis le seul chef de l'histoire à avoir décroché une troisième étoile et l'avoir perdue l'année suivante», ajoute-t-il.

Pour lui, il est victime d'une machination: le Michelin ne serait pas venu le contrôler. «Je suis persuadé que le Michelin n'est pas venu me contrôler à La Maison des bois. Aucun inspecteur ne m'a présenté sa carte. J'ai demandé des preuves d'additions. On m'a répondu que ça ne se faisait pas déontologiquement. Si le Michelin n'a rien à dissimuler, pourquoi ne me fournit-il pas des factures?», s'interroge-t-il.

Depuis, Marc Veyrat songe à rendre ses deux étoiles, en signe de protestation. Il donnera sa réponse au mois de septembre. (Le Matin)