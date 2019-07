Qu’est-il arrivé à Elisa Tovati la semaine dernière, lorsqu’on a pu découvrir, via une vidéo publiée jeudi dernier, l’actrice et chanteuse entrer dans une colère noire et saccager un restaurant? L’artiste vient de donner la réponse : il ne s’agit ni d’un coup de com’ ni d’une vraie crise de nerf.

C’est sur Twitter qu’Elisa Tovati a choisi de publier un communiqué. L’artiste tournait son clip dans ce restaurant du 8e arrondissement parisien, pour illustrer son nouveau single, «La Machine». Les paroles évoquent les difficultés pour les femmes, passé un certain âge, d’exister.

«Je suis une femme de 43 ans, artiste, comédienne, mère de famille, comme tant d’autres autour de moi. Avec la sensation amère qu’encore aujourd’hui les femmes se voient attribuer une date de péremption une fois passé le fameux cap fatal des quatre décennies», écrit-elle.

Celle qui dit avoir «"pété" les plombs pour tous les artistes qui n’osent pas le faire» rassure également les quelques inquiets. « Il va de soi qu’aucune personne figurant dans cette vidéo n’a été blessée et aucun matériel appartenant à l’établissement Shirvan, qui nous a si gentiment accueilli, n’a été réellement endommagé », précise Elisa Tovati.

Et de conclure : «Derrière ce que certains pourraient qualifier de "coup de com" se cache une volonté profonde de dénoncer, avec le recul et l’humilité d’une artiste de 43 ans en 2019, certains des maux de notre société. (…) Il ne tient qu’à nous d’inverser La Machine».