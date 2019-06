Acolyte de Laurent Ruquier dans la bande des «Grosses Têtes» sur RTL depuis plusieurs mois, Arielle Dombasle offre souvent des petites histoires bien croustillantes aux auditeurs.

Mardi 18 juin, elle s'est ainsi rappelée de son passage en Floride, dans les années 80, tandis qu'elle tournait un épisode de la série «Miami Vice», avec Don Johnson et Philip Michael Thomas. L'occasion pour Laurent Ruquier de lancer à sa chroniqueuse: «On dit que Don Johnson avait le plus gros organe d'Hollywood.»

Il l'invite dans son bungalow

Une rumeur qui a provoqué chez Arielle Dombasle un petit rire gêné, avant qu'elle ne saisisse l'occasion de se rappeler d'un moment plutôt cocasse à propos de l'acteur. «Il m'a invité dans son very super luxury bungalow et alors, il était nu, se souvient l'actrice. Et comment dire...»

Sa voisine de table Roselyne Bachelot lui demande alors si Don Johnson était en érection à ce moment-là. Les yeux fermés, Arielle Dombasle acquiesce alors: «Je dois dire que c'était le cas. Moi, j'étais très affolée (...) c'était assez stupéfiant quand même?!», lâche-t-elle.

Une rencontre qui s'est rapidement arrêté car le cœur de la chanteuse était déjà pris. «C'est vrai que c'était un homme plein de tempérament. Mais moi, j'étais amoureuse de quelqu'un en France et je n'avais pas eu envie de rester dans le bungalow», conclut-elle. (Le Matin)