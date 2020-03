Cela faisait longtemps que l'on avait pas entendu parler d'Armande Altaï. La chanteuse de 75 ans, connue pour avoir enseigné le chant aux candidats des trois premières saisons de «Star Academy», s’est confiée à Non Stop People.

Environ 4'800 francs par mois

À l’époque, Armande Altaï touchait 30'000 francs français par mois, soit environ 4'800 francs suisses, pour donner cours aux académiciens. «La moitié est partie aux impôts, ce qui est normal en même temps. C’est parti dans la vie, dans les travaux, le syndic, les charges… J’ai réparé des choses, acheté quelques instruments de plus. Avec cet argent, on fait moins de cours et plus de musique», a-t-elle confié.

Aujourd’hui, la chanteuse ne gagne plus aussi bien sa vie. «Je n’ai pas d’argent. J’ai 900 euros de retraite. C’est ça les artistes marginaux. Et je serai obligée de travailler jusqu’à la mort, mais il n’y a pas de problème. Je ne gagne pas tellement d’argent.»

FDA