Le 29 mai, Ashton Kutcher a témoigné au procès de Michael Gargiulo, accusé notamment d'avoir tué Ashley Ellerin le 21 février 2001. Il a donné tous les détails concernant cette nuit funeste, où la jeune femme avait été tuée par 47 coups de couteau. Elle avait été retrouvée morte par sa colocataire, devant la salle de bain. Le tueur supposé a plaidé non coupable.

L’acteur s'est rappelé avoir frappé à la porte d’Ashley ce soir-là. Ils avaient rendez-vous pour aller boire un verre à la soirée organisée en marge des Grammys. Il a expliqué l'avoir attendue «pendant des heures». «Elle ne répondait pas. J’ai frappé à sa porte plusieurs fois, pas de réponse. J’ai pensé qu’elle était sortie pour la soirée, que j’étais en retard, qu'elle était fâchée.»

«Je paniquais»

Ashton Kutcher a raconté avoir «regardé par la fenêtre». Toutes les lumières étaient allumées. Il a aperçu ce qu’il croyait être des taches de vin. Il n'avait pas trouvé ça alarmant et a quitté les lieux. Le lendemain, il a appris qu'Ashley avait été retrouvée morte chez elle. «Je suis allé me présenter à la police et j’ai dit: «Mes empreintes digitales étaient sur la porte.» Je paniquais.»

Ashton Kutcher a précisé qu'Ashley n'était pas sa compagne à l’époque. Il l'avait rencontrée à une soirée quelques semaines auparavant. Ils venaient de découvrir qu’ils étaient tous les deux célibataires. Il l'avait appelée dans l'après-midi ce jour-là, alors qu’il tournait «That ‘70s Show».

Quatre appels sans réponse

Il a dit lui avoir parlé pour la dernière fois vers 20h30. Il était chez une amie, elle venait de prendre une douche. Il n'est pas arrivé chez elle avant 22h45. Entre-temps, il l'a appelée quatre fois mais elle n'a jamais répondu. «Il y a dix-huit ans, le service cellulaire n'était pas ce qu'il est aujourd’hui», il ne s’est donc pas inquiété.

Michael Gargiulo aurait attaqué plusieurs femmes

Michael Gargiulo est accusé d'avoir tué trois femmes. Et notamment la sœur de l'un de ses amis en 1993: Tricia Pacaccio. Elle avait 18 ans et a été poignardée 47 fois. Son corps avait été retrouvé sur le pas de la porte de la maison familiale.

Ashley, ensuite, quelques années plus tard. Il l'avait rencontrée alors qu’elle avait crevé un pneu. Il l'avait aidée à le changer. Il a souvent été vu après ça devant chez elle. Là encore, il lui a mis 47 coups de couteau. Quatre ans plus tard, il a attaqué sa voisine, Maria Bruno. Il l’a égorgée et lui a coupé les seins.

En avril 2008, il s’en est pris à Michelle Murphy. Elle vivait en face de chez lui. Il l’a attaquée dans son sommeil. Elle a réussi à s’enfuir après lui avoir donné un violent coup de pied. Les enquêteurs ont trouvé le sang de Gargiulo dans les draps de la jeune femme, ce qui a permis son arrestation moins de deux mois plus tard. (Le Matin)