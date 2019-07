Miley Cyrus a cru mourir, alors qu’elle se rendait en Angleterre pour jouer à Glastonbury. Son avion a en effet failli s’écraser à deux reprises, comme l’a révélé sa sœur Brandi.

Elles étaient accompagnées par leur mère Trish, et ont vraiment «perdu les pédales» après que l’avion a manqué de s’écraser par deux fois. «Notre avion a essayé d’atterrir deux fois, et a dû remonter parce qu’il y avait d’autres avions sur notre chemin. A un moment, on commence l’atterrissage, et on remonte, on tourne à gauche, c’était dingue. Ma mère et ma sœur sont des passagères assez nerveuses, et elles se nourrissent l’une de l’autre, ce qui les rend encore plus nerveuses. Elles ont perdu les pédales. Et même si j’avais peur, je me disais que quelqu’un devait garder la tête froide. Donc Miley est sur mes genoux, ma mère me tient la main, et personne ne nous dit ce qu’il se passe», a dévoilé Brandi lors de son podcast, «My Favorite Thing».

Cinq minutes plus tard, l’avion est retourné dans les airs, et l’équipage a expliqué aux passagers ce qu’il s’était passé. «Ils sont finalement revenus et nous ont dit «Pas de panique, un avion était sur notre couloir, et nous allions les toucher.» C’est effrayant d’y penser», a-t-elle ajouté. Et dix minutes plus tard, l’avion a de nouveau tenté d’atterrir. Sans succès.

Finalement, l’avion a pu toucher terre, et tout le monde est sain et sauf, même si Miley Cyrus a vraiment cru mourir.