Longtemps complice de Thierry Ardisson à la télévision, en particulier dans «Double jeu», «Tout le monde en parle» et «Les Terriens du samedi», Laurent Baffie va rejoindre Cyril Hanouna dans une nouvelle émission de C8, «La grande Darka», diffusée chaque samedi dès septembre.

Problème, Ardisson estime que «La grande Darka» est une copie d'un concept qu'il a déposé. L'homme en noir avait proposé à C8, en 2016, cette émission dans laquelle la reconnaissance faciale est utilisée pour capter les rires des invités soumis à des plaisanteries. Il a donc attaqué la chaîne. Et n'apprécie pas du tout que son ami Baffie collabore à ce qu'il estime être un copié-collé de son idée.

«Tu es mal barré!»

Ainsi, mercredi aux «Grosses têtes» sur RTL, les deux hommes, sociétaires de l'émission animée par Laurent Ruquier, se sont pris de bec à propos de «La grande Darka»: «Ne m'emmerde pas avec le plagiat, parce que je vais te dire: tu es mal barré mon garçon!», a lâché Thierry Ardisson à Laurent Baffie.

«Qu'est-ce que j'ai fait?», a rétorqué ce dernier, sourire aux lèvres. «Tu vas travailler dans une émission chez Hanouna, qui est un plagiat», a lancé Ardisson énervé.

Et Baffie de riposter toujours souriant: «Ah bon? Mais je ne savais pas, m'sieur... Laissez-moi le temps de prendre un avocat ... On me propose de travailler, moi je dis oui.»

«J'ai des enfants à nourrir»

«Tu n’as qu’à refuser d’aller travailler dans une émission dont le concept est plagié sur une idée de Thierry Ardisson», lui a alors répondu Ardisson. «Mais je savais pas monsieur, on ne m'avait pas dit. J'ai des enfants à nourrir, j'avais dit oui», a lâché Baffie en retour.

Et le grand Laurent de demander alors son autorisation à son pote Ardisson: «Vas-y, vas-y! De toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Je vais vous faire interdire», a conclu l'homme en noir, mi-figue mi-raisin.