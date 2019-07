Barbra Streisand et le prince Charles s'étaient rencontrés sur le tournage du film «Funny Lady» en 1974. Et à en croire les rumeurs, ils auraient entretenu une liaison 20 ans plus tard après s'être revus lorsque la star américaine a chanté lors d'un gala caritatif organisé par le prince, à Londres en 1994.

Et à l'occasion d'un concert dans la capitale britannique, dimanche dernier, la diva de 77 ans est revenue sur ces rumeurs en déclarant: «Si j'avais bien joué mes cartes, j'aurais pu être la première princesse juive.» Elle a également affiché à l'écran une coupure de journal faisant directement référence à cette prétendue relation, dont le titre était : «Barbra ravit son prince, Charles».

Souvenirs

Avant de se marier avec Camilla, duchesse de Cornouailles en 2005, le fils de la Reine Elizabeth II était marié à la regrettée Diana, princesse de Galles. Barbra Streisand a également parlé de sa rencontre avec cette dernière, qu'elle a décrite comme «si gentille». «Après la représentation, le protocole était qu'elle se lève en premier, mais elle m'a poussée à me lever d'abord», s'est-elle remémorée.

Barbra Streisand a également évoqué Meghan, la Duchesse de Sussex, dans sa première chanson, en en modifiant les paroles: «Quand le soleil commence à briller, comme la bague de Meghan Markle.»

Lors de son concert, elle a également chanté pour la première fois son duo, «Lost Inside of You», avec Kris Kristofferson, tiré du film «A Star Is Born», dans lequel elle a joué il y a 43 ans. Le remake du film de 2018 a été l'un des films les plus rentables de l'année dernière, avec Lady Gaga et Bradley Cooper reprenant leurs rôles.