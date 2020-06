Barbra Streisand a fait don d'actions Disney à la fille de Gorge Floyd, décédé aux mains de la police du Minnesota.

L'artiste a en effet discrètement envoyé une lettre à l'enfant, ainsi qu'une copie de ses albums «Color Me Barbra» et «My Name Is Barbra». C'est la fillette qui a partagé la nouvelle sur Instagram, remerciant la chanteuse. «Merci Barbra pour ton colis! Je possède maintenant des actions Disney grâce à toi» a-t-elle écrit.

Une action vaut 115 dollars

Si le nombre d'actions possédées par Gianna Floyd n'est pas précisé, une action de l'entreprise vaut pour le moment environ 115 dollars. Et Barbra Streisand n'est pas la seule star à avoir été généreuse: Kanye West a lui aussi fait un don, mettant en place un fonds pour payer les études universitaires de Gianna Floyd qui est aujourd'hui âgée de 6 ans.

Cover Media & LeMatin.ch