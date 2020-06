Look

Lors du confinement, plusieurs personnalités ont tenté un changement de look. Le chef Norbert Tarayre a misé sur la salle de sport et montre ses muscles sur Instagram, Emily Ratajkowski a décidé de devenir blonde... Et chez nous en Suisse, Bastian Baker a surpris avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux.

On croirait que le chanteur y sort tout droit du film «A Star Is Born». Cheveux longs coiffés en arrière, barbe parfaitement taillée et pose de mannequin à côté d'une Harley-Davidson, le Vaudois de 29 ans ressemble beaucoup à Bradley Cooper. E ce n'est pas la première fois qu'il joue sur cette association avec l'acteur. En novembre 2019, il avait déjà parodié avec la chanteuse Forma le tube «Shallow», pour l'émission «120 minutes».

Sous ce dernier cliché qu'il a posté ce 24 juin, plusieurs abonnés trouvent qu'il est le parfait sosie du comédien. «Bradley, sors de corps», «Ils font une suite du film et t'es la doublure?», peut-on notamment lire. L'humoriste Thomas Wiesel a aussi envahi les commentaires avec quelques blagues: «L'Oréal parce que je Lavaux bien» ou encore «Ce n'est pas relou quand tes poils de barbe se prennent dans les roues?»

