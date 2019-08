Bella Thorne va sortir son premier film en tant que réalisatrice: un film pornographique pour le site Web Pornhub. L'actrice de 21 ans a annoncé mardi son nouveau projet classé X, intitulé «Her & Him», révélant qu’elle avait adoré regarder les gens se livrer à des actes sexuels pendant le tournage. «C'était très intéressant car il y avait des gens qui bai*aient vraiment sur le plateau, ce que je n'avais jamais filmé auparavant, a-t-elle déclaré dans une vidéo promotionnelle du film. C'est un environnement assez amusant.»

Les stars du porno Abella Danger et Small Hands sont les vedettes de ce film, que le vice-président de Pornhub, Corey Price, a salué pour sa «créativité et son imagination». «Her & Him» est une représentation moderne et sexuellement explicite de Roméo et Juliette, avec deux amants maudits qui ont un désir sexuel débridé l'un pour l'autre», a-t-il expliqué.

Dans le cadre de la série «Visionaries Directors»

Ce nouveau film pornographique de Bella Thorne sera présenté sur grand écran le 19 septembre, dans le cadre du festival du film d'Oldenburg en Allemagne, avant d'être diffusé en streaming sur Pornhub Premium.

L'actrice de «Shake It Up!» n'est pas la première star hollywoodienne à créer un film pornographique pour le site. Les rappeurs Brooke Candy et Young M.A. ont également sorti des longs métrages dans le cadre de la série «Visionaries Directors» («Réalisateurs visionnaires») de Pornhub.