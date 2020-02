Depuis ses débuts dans «Secret Story» en 2010, Benoît Dubois a su se faire une place à la télévision. A plusieurs reprises, il a créé le buzz en parlant de ses opérations de chirurgie esthétique qu’il a subies.

Invité sur le plateau de «Morandini Live» sur C News, l’ancien chroniqueur et animateur s’est confié sur tout ce qu’il a modifié chez lui. «J’ai fait le nez à 4200 euros», débute-t-il, tout en précisant: «J’ai eu un prix parce que c’est un ami qui m’a opéré». Cela a «toujours été un complexe» pour l’ancien complice de Matthieu Delormeau. «Déjà quand j’avais 16 ans, je maquillais mon nez pour essayer de l’affiner. J’ai bien réfléchi jusqu’à mes 23 ans, avant de passer le cap. Et je ne regrette pas du tout !» assure-t-il.

«Une liposculpture du pénis» pour 3500 euros

Il a ensuite continué en énumérant les autres interventions: «J’ai fait une pénoplastie, c’est-à-dire une liposculpture du pénis et j’en ai eu pour 3 500 euros. J’ai fait beaucoup d’injections sur le visage: les pommettes, la mâchoire mandibulaire, etc.» Des injections qui ont pour but de «masculiniser (son) visage».

«Pour avoir une mâchoire plus dessinée. Les yeux, c’était pour avoir une traction au niveau des sourcils. J’ai un os orbital très prononcé donc j’avais un regard toujours un peu sombre. Ça m’a ouvert le regard», explique le Français de 30 ans.

Mais toutes ces opérations chirurgicales ont un prix, et pas des moindres. «Peut-être pas 10'000 euros, mais on s’en approche», révèle-t-il.

