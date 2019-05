Dimanche soir lors des résultats des Européennes, sur le plateau de France 2, les téléspectateurs ont pu découvrir un Bernard Tapie amaigri, quasi aphone, mais élégant combatif et toujours courageux.

En plein combat contre le cancer, l'homme était invité mardi soir de CNews. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque Tapie a annoncé que les semaines à venir allaient se révéler très difficiles, sa maladie revenant en force.

«J'ai des métastases»

«Ca ne va pas très bien car on a découvert, à cause de ma voix, que j'avais des nodules sur les cordes vocales. J'ai des métastases et je ne m'y attendait pas du tout parce que j'étais en forme», a expliqué Bernard Tapie.

Et de poursuivre: «C'est un combat: vous contre le cancer. Et y en a un des deux qui va gagner. Il va donc falloir reprendre la chimio et tout ça... (...) Mais j'ai 76 ans et je me dis que j'ai fait l'essentiel de ma vie, que ce n'est rien par rapport à tous ces jeunes que je vois dans les hôpitaux et qui se battent. J'ai eu le plus beau et le moins dur. Je vais maintenant rentrer dans le dur...» (Le Matin)