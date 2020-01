Beyoncé et Jay-Z ont retenu l’attention aux Golden Globes cette année. Malheureusement, ils n’ont pas brillé par leur savoir-vivre au cours de cette 77e cérémonie, qui a lieu dimanche 5 janvier à Beverly Hills.

Comme l’ont remarqué plusieurs internautes sur Twitter, ils sont tout d’abord arrivés très en retard. Ils se sont en effet installés à leur table juste après le discours de Kate McKinnon qui remettait un prix à Ellen DeGeneres, soit une heure après le début de la cérémonie. Et ce n’est pas tout…

Le champagne que produit Jay-Z

Alors que la soirée des Golden Globes était sponsorisée par une grande marque de champagne – des bouteilles ornaient toutes les tables des convives – les deux artistes sont arrivés avec leur propre champagne… celui que le rappeur produit!

. @Beyonce and Jay-Z just walked in. They're waiting until Kate McKinnon finishes speaking to take their seats. Is their bodyguard carrying bottles of alc for them? pic.twitter.com/eeB7NPHW4g