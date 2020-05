Beyoncé va retrouver sa maman, Tina Knowles-Lawson, pour la fête des mères, ce dimanche. En effet, la star et sa famille ont été testées négatives au coronavirus.

Les deux femmes ont lancé une initiative appelée #IDIDMYPART, afin de promouvoir les tests du virus, dans sa ville natale de Houston, au Texas. Elles encouragent en effet les résidents à se faire tester, et ont montré l'exemple en se faisant dépister elles-mêmes.

«Mon meilleur cadeau»

Maintenant qu'elle sait ne pas être contaminée, la famille va pouvoir être ensemble le 10 mai. «Nous avons tous été testés, et nous sommes tous négatifs, donc on va pouvoir se retrouver ce dimanche et dîner ensemble. Je vais pouvoir les voir, ce qui sera mon meilleur cadeau de fête des mères. Je suis impatiente de les serrer dans mes bras», a déclaré Tina Knowles-Lawson à «Extra».

Quant à Jay-Z et Beyoncé, selon elle, « ils se portent bien. Comme tout le monde, ils sont en quarantaine et essaient de rester en sécurité », ajoute-t-elle. Leur initiative est aidée par BeyGOOD, la fondation philanthropique de Beyoncé.

Cover Media