Bill Cosby ne fait pas partie les détenus identifiés comme à risque de contracter la maladie du coronavirus, d'après un nouveau rapport. Les agents du comique avaient récemment annoncé dans le «New York Post» qu'il allait être libéré de la prison de Pennsylvanie dans laquelle il est actuellement incarcéré après avoir été condamné pour agression sexuelle. Mais d'après le Department of Corrections américain, ce n'est pas du tout le cas.

Bien que le gouverneur de l'Etat, Tom Wolf, ait confirmé qu'un certain nombre de prisonniers vont être relâchés dans des centres correctionnels ou même chez eux pour désengorger les établissements pénitentiaires à cause de la pandémie, l'ex-star du «Cosby Show» n'est pas dans la liste. Âgé de 82 ans, Bill Cosby fait pourtant partie de la population à risque, s'il venait à être frappé par la Covid-19, mais ça ne suffit apparemment pas à faire de lui un détenu prioritaire pour être libéré.

Un mort dans sa prison

«Étant donné que les délinquants sexuels sont exemptés, et étant donné l'affaire très médiatique, il ne pourra pas être sélectionné», a indiqué une source proche du dossier au «Post».

Le programme de libération ne concerne en effet que les détenus n'ayant plus que 12 mois (ou moins) de prison à purger et qui sont condamnés pour des actes non-violents. Toujours d'après le «New York Post», un prisonnier de la SCI Phoenix, l'établissement dans lequel est détenu Bill Cosby, serait mort du coronavirus et 22 autres personnes auraient été contaminées.

